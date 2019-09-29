В Ингушетии в чемпионате по джиу-джитсу приняли участие около 600 спортсменов

МАГАС, 29 сентября. /ТАСС/. Открытый чемпионат по джиу-джитсу North Caucasus Jiu-jitsu championship - 2019 прошел в Ингушетии. В нем приняли участие порядка 600 спортсменов из российских регионов, рассказала ТАСС пресс-секретарь регионального Минспорта Аиша Гапархоева.

"Открытый чемпионат по джиу-джитсу North Caucasus Jiu-jitsu championship - 2019 проходил у нас во дворце спорта "Магас" два дня и сегодня завершился. Участие в соревнованиях приняли более 600 борцов разных возрастов из всех регионов СКФО и некоторых субъектов других округов страны", - сказала Гапархоева.

По ее словам, организатором турнира выступила Федерация бразильского джиу-джитсу Чечни при поддержке федерации Ингушетии.

"В первый день соревнования прошли между детьми, во второй - между мужчинами в разных весовых категориях. Схватки проводились в двух техниках - Gi и No-Gi. Всем победителям и призерам вручили медали и кубки. На самом деле это пока только развивающийся в нашем регионе вид спорта, набирающий обороты, и проведение таких соревнований позволит не только популяризировать его среди молодежи, но и дает возможность нашим спортсменам перенять опыт, большему научиться", - добавила пресс-секретарь.