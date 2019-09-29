Мостовой считает, что "Спартак" назначит иностранца на пост главного тренера

В воскресенье после домашнего матча с "Оренбургом" (1:2) в рамках 11-го тура чемпионата России "Спартак" объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

"Это увольнение было логичным, оно напрашивалось, рано или поздно оно бы произошло. Бывает, у команды нет игры, но есть результат, но тут и его не было. Сейчас бесполезно гадать, кто именно займет пост главного тренера, есть много кандидатов, это будет решать руководство. Скорее всего, пригласят иностранца", - сказал бывший футболист красно-белых.

"Спартак" набрал 14 очков в 11 матчах и располагается на девятой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Следующую встречу красно-белые проведут на выезде с "Краснодаром" 6 октября.