Команда Гатчинского педагогического колледжа победила на областном фестивале ГТО

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Команда Гатчинского педагогического колледжа имени Константина Ушинского одержала победу в областном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди студентов профессиональных учебных заведений "Туристический поход". Об этом ТАСС в воскресенье сообщили организаторы фестиваля.

Мероприятие прошло во Всеволжске, его организаторами стали Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, региональный оператор комплекса ГТО и ассоциация спортивного туризма Ленинградской области.

"Фестиваль прошел впервые, его участниками стали восемь команд из семи районов Ленинградской области. Команды прошли туристическую трассу протяженностью 10 км, после чего на время преодолели полосу препятствий. Участники также выполнили нормативы по вязке узлов, ориентированию и укладке рюкзаков, - сообщил собеседник агентства. - Первое место заняла команда Гатчинского педагогического колледжа, второй стала команда Сланцевского индустриального техникума, третье место у сборной Киришского политехнического техникума".