"Чеховские медведи" проиграли "Шаффхаузену" в матче гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 29 сентября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" потерпел поражение на выезде от швейцарской команды "Шаффхаузен" со счетом 23:32 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

В турнирной таблице российская команда занимает пятое место, набрав два очка. Лидирует румынское "Динамо" (Бухарест), набравшее 5 очков после трех матчей, далее идут датский ГОГ и польская "Висла" (по 4 очка), "Шаффхаузен" (3), на последней строчке располагается шведский "Кристианстад" (0). Первые две команды по итогам группового этапа выйдут в плей-офф.

В следующем туре российский клуб на выезде сыграет с "Динамо" 12 октября.

Высшим достижением "Чеховских медведей" в Лиге чемпионов является четвертое место в сезоне-2009/10.