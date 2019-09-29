Тарханов: Карпин и Черчесов являются оптимальными кандидатами на пост тренера "Спартака"

"Спартак" в воскресенье после домашнего матча с "Оренбургом" (1:2) в 11-м туре чемпионата России объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов. В настоящий момент Карпин является главным тренером "Ростова", а Черчесов - сборной России.

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Валерий Карпин и Станислав Черчесов являются теми специалистами, которые на посту главного тренера могли бы выстроить игру футболистов "Спартака". Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер команды и сборной России, главный тренер армянского "Пюника" Александр Тарханов.

"Игра команды была не выстроена: у футболистов, тем более у новых, нет понимания, как играть, атаковать, обороняться, много было пропущено нелепых голов. "Спартаку" нужно выстроить организацию игры как в атаке, так и в обороне, - сказал Тарханов. - Если из "Ростова" уйдет Карпин, то его нужно приглашать, так как он из спартаковской системы, знает ее, и это самый оптимальный вариант. Черчесов - это фигура тоже значимая, оптимальная для "Спартака" - он тоже может выстроить игру команды".

В летнее межсезонье и после начала сезона "Спартак" пополнили семь футболистов, которые сразу влились в основной состав команды. Это полузащитники Гус Тил, Алекс Крал, Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев, а также нападающие Андре Шюррле, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

"Когда приходит большая группа новичков, то это всегда проблема. Одни тренеры могут встроить их в игру быстро, другим нужно какое-то время, к таким и относится Кононов. Да, им были довольны, так как он хорошо работал в "Краснодаре", "Арсенале", который под его руководством обыграл "Спартак", - подчеркнул Тарханов.

Черчесов был главным тренером "Спартака" с 2007 по 2008 год, под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России 2007 года. Карпин работал главным тренером "Спартака" в 2009-2012 и 2012-2014 годах. Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России (2009, сезон-2011/12).