Сидорова победила в прыжках с шестом и завоевала первую медаль россиян на ЧМ

ДОХА, 29 сентября. /ТАСС/. Российская спортсменка Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе (Катар).

28-летняя россиянка, выступающая в нейтральном статусе, взяла планку на высоте 4,95 метра. Серебро завоевала американка Сэнди Моррис (4,90), бронза досталась олимпийской чемпионке 2016 года представительнице Греции Екатерини Стефаниди (4,85).

Сидорова первой среди российских спортсменов завоевала медаль на чемпионате мира. На предыдущем мировом первенстве россиянка не сумела выйти в финал.

Сидорова установила личный рекорд, ранее высшим достижением спортсменки был результат 4,86 м на открытом воздухе и 4,91 м - в помещении. В активе спортсменки две серебряные медали чемпионатов мира в помещении, золотая медаль чемпионата Европы, а также две золотые и одна серебряная награда чемпионатов Европы в помещении.

В общекомандном зачете лидирует команда США, в активе которой три золотые и три серебряные медали. На втором месте располагается команда Китая (1-1-1), на третьем - Кении (1-0-1).

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.