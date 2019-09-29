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ЧМ по легкой атлетике

Сидорова победила в прыжках с шестом и завоевала первую медаль россиян на ЧМ

Она установила личный рекорд, взяв высоту 4,95 м
Анжелика Сидорова EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
Описание
Анжелика Сидорова
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ДОХА, 29 сентября. /ТАСС/. Российская спортсменка Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе (Катар).

28-летняя россиянка, выступающая в нейтральном статусе, взяла планку на высоте 4,95 метра. Серебро завоевала американка Сэнди Моррис (4,90), бронза досталась олимпийской чемпионке 2016 года представительнице Греции Екатерини Стефаниди (4,85).

Сидорова первой среди российских спортсменов завоевала медаль на чемпионате мира. На предыдущем мировом первенстве россиянка не сумела выйти в финал.

Сидорова установила личный рекорд, ранее высшим достижением спортсменки был результат 4,86 м на открытом воздухе и 4,91 м - в помещении. В активе спортсменки две серебряные медали чемпионатов мира в помещении, золотая медаль чемпионата Европы, а также две золотые и одна серебряная награда чемпионатов Европы в помещении.

В общекомандном зачете лидирует команда США, в активе которой три золотые и три серебряные медали. На втором месте располагается команда Китая (1-1-1), на третьем - Кении (1-0-1).

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Таблица медалей ЧМ-2019 по легкой атлетике
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1США4408
2Ямайка2103
3Китай1113
4Кения1012
5Нидерланды1001
5Япония1001
7Бахрейн0112
8Великобритания0101
8Польша0101
8Эфиопия0101
Атлеты из России1001

 

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