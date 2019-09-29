Окончен бой. Кононов покинул "Спартак" после четырех поражений подряд в РПЛ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл "Оренбургу" со счетом 1:2 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу и потерпел четвертое поражение подряд в премьер-лиге. Встречу на "Открытие-Арене" посетили 20817 зрителей. Кононов после игры подал заявление об увольнении в связи с неудовлетворительными результатами команды. Совет директоров клуба отставку принял. Сам 53-летний специалист не явился на пресс-конференцию и отказался от общения с прессой после матча, быстро покинув территорию стадиона. Отставка Кононова стала первой в чемпионате России сезона-2019/20.

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"Спартак" набрал 14 очков в 11 матчах и располагается на девятой строчке турнирной таблицы премьер-лиги. Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года, сменив испанца Рауля Рианчо, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки итальянца Массимо Карреры. По итогам прошлого сезона "Спартак" занял 5-е место в премьер-лиге, что дало возможность принять участия в квалификации Лиги Европы. Красно-белые не сумели пробиться в групповой этап турнира. Сначала команда Кононова переиграла швейцарский "Тун" (3:2, 2:1), после чего в раунде плей-офф квалификации уступила португальской "Браге" (0:1, 1:2). Именно после вылета из еврокубкового турнира красно-белые выдали серию из четырех поражений подряд в чемпионате России. "Спартак", находившийся в группе лидеров и деливший первое место после семи туров, проиграл "Зениту" (0:1), "Уралу" (1:2), "Уфе" (0:1) и "Оренбургу" (1:2). Перед игрой с "Оренбургом" красно-белые одержали победу в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России над командой Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Камаз" со счетом 2:1. Недовольство болельщиков Болельщики "Спартака" изначально не поддерживали назначение на пост главного тренера Кононова. Активные фанаты были крайне недовольны отставкой Карреры, который впервые за 16 лет привел клуб к чемпионству. Кононов обещал поставить команде комбинационный футбол, но демонстрировала его команда очень редко.

На эту тему Капитан ФК "Спартак" Джикия отметил, что ему было комфортно работать с Кононовым

Еще с начала нынешнего сезона болельщики "Спартака" негативно относились к Кононову. В первом туре красно-белые благодаря голу в добавленное время обыграли новичка премьер-лиги "Сочи" (1:0), после чего выдали трехматчевую серию без побед. Спартаковцы сыграли вничью с "Ростовом" (2:2), проиграли "Тамбову" (0:2) и разошлись миром с "Динамо" (0:0). Болельщики начали более демонстративно выражать недовольство на трибунах, требуя отставки главного тренера. Однако с приходом новичков, Гуса Тила и Андре Шюррле, игра команды преобразилась, и "Спартак" одержал четыре победы подряд, дважды обыграв "Тун" и выиграв у "Ахмата" (3:1) и ЦСКА (2:1). Победу в дерби можно назвать самой яркой игрой красно-белых под руководством Кононова и единственным запоминающимся положительным моментом для болельщиков "Спартака". Во время объявления составов команд на матч между "Спартаком" и "Оренбургом" после представления Кононова раздался оглушительный свист. По ходу первого тайма с фанатской трибуны периодически доносились оскорбительные кричалки в адрес главного тренера с призывом уйти в отставку. На одном из секторов фанаты провели акцию, составив буквами на футболках фразу "Кононов - вон". Также винят болельщики "Спартака" и владельца клуба Леонида Федуна, в его адрес было составлено "Федун - убийца "Спартака". Не первый раз по ходу сезона на секторах активной поддержки помимо красно-белой атрибутики были пиджаки - из-за трепетного отношения Кононова к своему внешнему виду и любви к классическим костюмам. Еще во время кубковой встречи в Набережных Челнах болельщики "Спартака" вывесили баннер "Окончен бой, бери пиджак, иди домой". Последняя капля По сравнению с гостевым матчем прошлого тура с "Уфой" (0:1) в стартовом составе "Спартака" произошло два изменения. Место получившего повреждение центрального защитника Самуэля Жиго занял отбывший дисквалификацию капитан команды Георгий Джикия. Простудившегося Шюррле на фланге полузащиты заменил Лоренсо Мельгарехо. Тренерский штаб "Оренбурга" во главе с Владимиром Федотовым внес одно изменение в стартовое сочетание игроков, несмотря на проигрыш в прошлом туре "Локомотиву" (2:3), место Жиги Шкофлека занял Тимур Аюпов.

Игра в первом тайме протекала с преимуществом "Спартака". На 18-й минуте Эсекьель Понсе после подачи с флага головой в упор расстреливал ворота Андрея Климовича, но вратарь "Оренбурга" свою команду выручил. Спустя пять минут после удара Айртона гостей спасла штанга, а на исходе получаса игры Климович снова выручил после удара головой Понсе с близкого расстояния. На последней минуте первого тайма гости наказали "Спартак" за плохую реализацию моментов, Андрей Малых головой переправил мяч в ворота Александра Максименко. На перерыв команды ушли под свист трибун, из раздевалки болельщики "Спартака" встретили игроков своей команды аналогично, вместо получившего повреждение Айртона в игру вступил Андрей Ещенко. На 63-й минуте Джордже Деспотович удвоил преимущество "Оренбурга" ударом головой после подачи Рикарду Алвеша. Этому голу аплодировали и болельщики "Спартака". Однако красно-белые буквально в следующей атаке сократили разрыв в счете, отличился Мельгарехо. Тут же Тил мог сравнять счет, но из выгодной позиции пробил во вратаря. На 71-й минуте "Оренбург" остался в меньшинстве, вторую желтую карточку за фол в центре поля получил Мишкич. Кононов освежил фланги, выпустив свежих Ларссона и Резиуана Мирзова, но устроить финальный штурм и сравнять счет "Спартак" не смог. После финального свистка Мирзов, Джикия и Гулиев подошли к фанатской трибуне и пообщались с болельщиками. Большинство болельщиков "Спартака" считали, что Кононова необходимо уволить, но есть и те, кто думают, что отставка до зимней паузы ничего хорошего не принесет. Некоторые считают, что в провальном выступлении команды виновато руководство, так как состав команды комплектовался уже по ходу сезона. После окончания встречи на улице едва не возникла потасовка между двумя поклонниками "Спартака", которые имели разные точки зрения. Футболисты и руководство столичного клуба после игры сохранили молчание, свое мнение о ситуации высказал лишь капитан Джикия. "Мне было приятно работать с Кононовым. Всегда есть общение, тем более после поражений, понятно, что сразу после игры на эмоциях особо без выводов, но общаемся, тяжелая ситуация. Конечно, я хотел внести коррективы и подсказывал, как всегда это делаю, но бывает, что иногда не получается. Каждый старается, бьется, но что-то не получается, будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего", - отметил Джикия. Кто возглавит "Спартак" К следующему матчу с "Краснодаром" команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет готовить 37-летний Сергей Кузнецов, входивший в штаб Кононова. Кузнецов летом 2018 года завершил карьеру футболиста и стал одним из ассистентов Кононова в тульском "Арсенале", а затем перебрался с ним в "Спартак". Кузнецов видится фигурой временной, вероятнее всего, красно-белых возглавит более авторитетный специалист из России или из-за рубежа. "Сейчас бесполезно гадать, кто именно займет пост главного тренера, есть много кандидатов, это будет решать руководство. Скорее всего, пригласят иностранца", - считает бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой. А бывший тренер "Спартака", ныне главный тренер армянского "Пюника" Александр Тарханов назвал оптимальных кандидатов на замену Кононова Валерия Карпина и Станислава Черчесова. "Если из "Ростова" уйдет Карпин, то его нужно приглашать, так как он из спартаковской системы, знает ее, и это самый оптимальный вариант. Черчесов - это фигура тоже значимая, оптимальная для "Спартака" - он тоже может выстроить игру команды", - отметил Тарханов. Перед началом сезона перед "Спартаком" была поставлена задача попадания в зону Лиги чемпионов. На данный момент красно-белые отстают от третьего места, дающего право выступить в квалификации самого престижного клубного турнира Европы, на девять очков. Любому тренеру, который возглавит команду по ходу сезона, отыграть гандикап будет непросто. "Оренбург" же в следующем туре может отправить в отставку главного тренера еще одной столичной команды. В гости к команде Федотова приедет московское "Динамо" под руководством Дмитрия Хохлова, находящееся в зоне переходных матчей. Бело-голубые уже выбыли из розыгрыша Кубка страны, а в чемпионате набрали 10 очков после 11 туров.