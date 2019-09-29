Борзаковский: Сидорова сумела блестяще проявить себя после неудач на двух предыдущих ЧМ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова сумела справиться с собой на чемпионате мира в Дохе после неудачных результатов на двух предыдущих турнирах. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

Сидорова в воскресенье выиграла чемпионат мира, сумев преодолеть планку на высоте 4,95 м. На чемпионате мира 2015 года в Пекине она заняла седьмое место, а спустя два года в Лондоне не вышла в финал.

"Я от всей души поздравляю Анжелику и ее тренера Светлану Абрамову с этим блестящим результатом. У них сложился отличный тандем, который, уверен, сможет отлично проявить себя в следующем, олимпийском сезоне, - сказал Борзаковский. - Очень здорово, что после двух неудачных для себя летних чемпионатов мира Анжелика сумела справиться с собой и победить в Дохе с лучшим результатом. Это первая медаль для нашей команды, и она очень важна для всех нас".

Чемпионат мира завершится 6 октября. Как и остальные российские спортсмены, Сидорова выступала на чемпионате мира в нейтральном статусе, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановлено из-за допинг-скандалов.