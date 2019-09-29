Исинбаева: прыгунья с шестом Сидорова одержала достойную победу на ЧМ в Дохе

ТАСС, 29 сентября. Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала достойную победу на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

Выступающая в нейтральном статусе 28-летняя россиянка взяла планку на высоте 4,95 метра. Серебро завоевала американка Сэнди Моррис (4,90), бронза досталась олимпийской чемпионке 2016 года представительнице Греции Екатерини Стефаниди (4,85).

"Они со Светой (тренер Сидоровой Светлана Абрамова - прим. ТАСС) - молодцы, достойная победа. Приятно было смотреть. Я очень за них рада", - сказала Исинбаева.

Российские легкоатлеты на нынешнем чемпионате мира выступают в нейтральном статусе, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановлено из-за допинг-скандалов с 2015 года.