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НХЛ

Клуб НХЛ "Чикаго" обыграл "Айсберен Берлин" в предсезонном матче в Германии

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 29 сентября. "Чикаго", выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), одержал победу над "Айсберен Берлин" со счетом 3:1 в предсезонном матче. Встреча прошла в Берлине.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Тэйвз (20-я минута), Александер Нюландер (51) и Давид Кампф (59), у проигравших отличился Шон Бэкмэн (35).

Сезон НХЛ стартует в ночь на 3 октября. "Чикаго" свой первый матч проведет 4 октября против "Филадельфии", встреча пройдет в Праге. Кроме того, в 2019 году в Европе пройдут еще две игры регулярного чемпионата НХЛ, 8 и 9 ноября "Тампа" и "Баффало" проведут матчи в Стокгольме.

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