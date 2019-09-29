Сидоровой было не очень комфортно добывать золото чемпионата мира в нейтральном статусе

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Россиянка Анжелика Сидорова рассказала, что ей было не очень комфортно соревноваться в нейтральном статусе на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, где она одержала победу в прыжках с шестом. Об этом спортсменка рассказала журналистам после окончания соревнований.

Сидорова победила с личным рекордом 4,95 метра. Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4,90), третьей стала олимпийская чемпионка из Греции Екатерини Стефаниди (4,85).

"Конечно, не очень комфортно это все, но я рада, во время соревнований даже не особо думала об этом. Золото - это золото. Да, я знаю, что завтра не будет гимна, но что поделать. Давайте сейчас лучше думать о хорошем", - сказала Сидорова.

Спортсменка отметила, что ее спортивный статус не влияет на ее хорошие отношения с соперницами. "У нас очень хорошие отношения в секторе. Знаю, что у мальчишек в секторе такая же классная атмосфера. И сегодня все поддерживали друг друга во время соревнований", - отметила она.

Для Сидоровой эта медаль стала первой на летних чемпионатах мира. Также она стала первой россиянкой, завоевавшей медаль на текущем мировом первенстве.

Россияне выступают в Дохе в нейтральном статусе по причине дисквалификации национальной федерации, которая длится с ноября 2015 года.