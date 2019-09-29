Китаянка Лю Хун завоевала золото чемпионата мира в ходьбе на 20 км

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Китаянка Лю Хун победила на чемпионате мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 км. Соревнования проходят в Дохе.

32-летняя Лю Хун преодолела дистанцию за 1 час 32 минуты 53 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Цеян Шэньцзе (1:33.10). Третьей стала еще одна китаянка Ян Люцзин (1:33.17). Россиянка Яна Смердова, выступающая в нейтральном статусе, стала 31-й (1:43.49).

Впервые в соревнованиях по спортивной ходьбе среди женщин на чемпионате мира представительницы одной страны заняли весь пьедестал.

Лю Хун - чемпионка Олимпийских игр 2016 года, бронзовый призер Игр-2012 в Лондоне. Она стала трехкратной чемпионкой мира, ранее она побеждала в 2011 (тогда Лю Хун пришла к финишу второй, первой стала россиянка Ольга Каниськина, но впоследствии она была лишена медали за нарушение антидопинговых правил) и 2015 годах. Также в ее активе серебро (2009) и бронза мировых первенств (2013). Все медали она завоевала на дистанции 20 км.

В марте 2019 года Лю Хун установила новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 км на соревнованиях в Китае (3:59.15) и стала первой женщиной, преодолевшей дистанцию 50 км менее чем за четыре часа. Также спортсменке принадлежит мировой рекорд на дистанции 20 км (1:24.38), который она установила в 2015 году.

28-летняя Цеян Шэньцзе является серебряным призером Олимпиады 2012 года в ходьбе на 20 км. 21-летняя Ян Люцзин завоевала первую медаль на крупном турнире.

Медальный зачет

В медальном зачете чемпионата мира в Дохе лидирует сборная США, завоевавшая четыре золотые и четыре серебряные медали. На втором месте располагается команда Китая (2-2-2), на третьем - Ямайки (2-1-0). На счету российских спортсменов на турнире одна золотая медаль, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.