Китаянка Лю Хун завоевала золото чемпионата мира в ходьбе на 20 км

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Китаянка Лю Хун победила на чемпионате мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 км. Соревнования проходят в Дохе.
32-летняя Лю Хун преодолела дистанцию за 1 час 32 минуты 53 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Цеян Шэньцзе (1:33.10). Третьей стала еще одна китаянка Ян Люцзин (1:33.17). Россиянка Яна Смердова, выступающая в нейтральном статусе, стала 31-й (1:43.49).
Впервые в соревнованиях по спортивной ходьбе среди женщин на чемпионате мира представительницы одной страны заняли весь пьедестал.
Лю Хун - чемпионка Олимпийских игр 2016 года, бронзовый призер Игр-2012 в Лондоне. Она стала трехкратной чемпионкой мира, ранее она побеждала в 2011 (тогда Лю Хун пришла к финишу второй, первой стала россиянка Ольга Каниськина, но впоследствии она была лишена медали за нарушение антидопинговых правил) и 2015 годах. Также в ее активе серебро (2009) и бронза мировых первенств (2013). Все медали она завоевала на дистанции 20 км.
В марте 2019 года Лю Хун установила новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 км на соревнованиях в Китае (3:59.15) и стала первой женщиной, преодолевшей дистанцию 50 км менее чем за четыре часа. Также спортсменке принадлежит мировой рекорд на дистанции 20 км (1:24.38), который она установила в 2015 году.
28-летняя Цеян Шэньцзе является серебряным призером Олимпиады 2012 года в ходьбе на 20 км. 21-летняя Ян Люцзин завоевала первую медаль на крупном турнире.
Медальный зачет
В медальном зачете чемпионата мира в Дохе лидирует сборная США, завоевавшая четыре золотые и четыре серебряные медали. На втором месте располагается команда Китая (2-2-2), на третьем - Ямайки (2-1-0). На счету российских спортсменов на турнире одна золотая медаль, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.
Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|4
|4
|0
|8
|2
|Китай
|2
|2
|2
|6
|3
|Ямайка
|2
|1
|0
|3
|4
|Кения
|1
|0
|1
|2
|5
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|5
|Япония
|1
|0
|0
|1
|7
|Бахрейн
|0
|1
|1
|2
|8
|Великобритания
|0
|1
|0
|1
|8
|Польша
|0
|1
|0
|1
|8
|Эфиопия
|0
|1
|0
|1
|8
|Португалия
|0
|1
|0
|1
|Атлеты из России
|1
|0
|0
|1