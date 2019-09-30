Первая после Исинбаевой. Сидорова стала новой королевой в прыжках с шестом

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Анжелика Сидорова - новая чемпионка мира в прыжках с шестом. Последний раз российская спортсменка в этой дисциплине побеждала в 2013 году, тогда лучшей в мире стала Елена Исинбаева, на тот момент уже двукратная олимпийская чемпионка.
У Исинбаевой был шанс воочию увидеть достижение своей соотечественницы, однако за несколько часов до старта она покинула Доху, которая является местом проведения нынешнего чемпионата мира. Рекордсменка мира прилетала в столицу Катара на пару дней и успела застать только квалификационные соревнования в прыжках с шестом.
Карьеру Исинбаева закончила в 2016 году, после истории с недопуском российских легкоатлетов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Сидоровой была уготована судьба занять вакантное место лидера женских прыжков с шестом в России, однако долгое время ей не удавалось реализовать свой потенциал на главных стартах сезона.
На двух последних чемпионатах мира Сидорова терпела неудачи. В 2015 году она не справилась с начальной высотой в финале, в 2017-м - в квалификации. Крупного успеха она добилась только в 2014 году, победив на чемпионате Европы, другие победы были одержаны на турнирах в помещении.
Прорвало
Своих прошлых ошибок Сидорова на этот раз не повторила. В Дохе она одержала победу с личным рекордом - 4,95 м, что на шесть сантиметров лучше ее предыдущего достижения. Вплоть до решающей попытки она не допустила ни одной ошибки, но не только она одна - ее основной соперницей в этот день стала американка Сэнди Моррис, которая по ходу карьеры покоряла пятиметровый рубеж.
На ключевой высоте обе спортсменки сначала допустили по две ошибки. Первой черед выполнять решающую попытку выпал американке, и она с ней не справилась. Если бы Сидорова тоже не использовала свой шанс, была бы перепрыжка - обеим спортсменкам дали бы еще одну попытку на высоте 4,95 м. Если бы они и тогда не выявили победителя, планку опустили бы на 5 см ниже.
Но этого не понадобилось - россиянка справилась с задачей, одержав красивую победу. И жизнерадостная Моррис, которая поддерживала почти всех соперниц во время соревнований, первой поздравила ее с этим успехом. Не смущал американку даже тот факт, что Сидорова, как и другие россияне, на чемпионате мира выступают в нейтральном статусе.
- Сидоровой было не очень комфортно добывать золото чемпионата мира в нейтральном статусе
- Исинбаева: прыгунья с шестом Сидорова одержала достойную победу на ЧМ в Дохе
- Борзаковский: Сидорова сумела блестяще проявить себя после неудач на двух предыдущих ЧМ
- Шляхтин назвал соревнования по прыжкам с шестом на ЧМ в Дохе битвой характеров и стойкости
"Конечно, не очень комфортно это все, но я рада, во время соревнований даже не особо думала об этом. Золото - это золото. Да, я знаю, что завтра не будет гимна, но что поделать. Давайте сейчас лучше думать о хорошем", - сказала Сидорова.
Спортсменка отметила, что ее спортивный статус не влияет на ее хорошие отношения с соперницами. "У нас очень хорошие отношения в секторе. Знаю, что у мальчишек в секторе такая же классная атмосфера. И сегодня все поддерживали друг друга во время соревнований", - отметила она.
Сидорова способна на большее
Тренер россиянки Светлана Абрамова, которая работает с Сидоровой уже 18 лет, после победы призналась, что ничего неожиданного в этой победе нет - ее ученица была готова взять рекордную для себя высоту. И отметила, что Сидорова уже сейчас способна на большее - взять пятиметровый рубеж, то есть - еще приблизиться к мировому рекорду, который принадлежит Исинбаевой - 5,06 см. Вот только сравнивать Сидорову с двукратной олимпийской чемпионкой она считает пустым занятием.
"Не надо, пожалуйста, делать параллелей по той простой причине, что Елена - это Елена, Анжелика - это Анжелика. Они совершенно разные, шли совершенно разными путями. Я просто рада, что мы вернули себе золото в этой дисциплине", - сказала тренер.
Молодцы
Исинбаева поздравила россиянку уже находясь далеко от Дохи. "Они со Светой - молодцы, достойная победа. Приятно было смотреть. Я очень за них рада", - сказала она.
Отметил успех Сидоровой и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, который до конца чемпионата мира покидать Доху не намерен.
"Я от всей души поздравляю Анжелику и ее тренера Светлану Абрамову с этим блестящим результатом. У них сложился отличный тандем, который, уверен, сможет отлично проявить себя в следующем, олимпийском сезоне, - сказал олимпийский чемпион в беге на 800 м. - Очень здорово, что после двух неудачных для себя летних чемпионатов мира Анжелика сумела справиться с собой и победить в Дохе с лучшим результатом".
Медаль Сидоровой стала первой для россиян на чемпионате мира. Вот только Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не учитывает в таблице общего зачета чемпионата мира результаты российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.
Два года назад, на чемпионате мира в Лондоне, IAAF сначала учитывала наград россиян в таблице команд, где за ними было закреплено название ANA (Authorised Neutral Athletes), однако после окончания турнира исключила их достижения из таблицы. Тогда российские легкоатлеты выиграли шесть медалей - одну золотую и пять серебряных.
Пополнить коллекцию наград российские легкоатлеты сумеют в понедельник: бороться за третью золотую медаль чемпионата мира будет прыгунья в высоту Мария Ласицкене.
Пал рекорд Болта
В воскресенье же на чемпионате мира случилось еще одно важное событие - впервые в истории турнира были разыграны медали в миксте. Сборная США с мировым рекордом одержала победу в смешанной эстафете 4 по 400 м. Команду представляли Эллисон Феликс, Кортни Около, Уилберт Лондон и Майкл Черри.
Феликс стала самой титулованной спортсменкой чемпионатов мира, обойдя по числу золотых наград восьмикратного олимпийского чемпиона, бывшего ямайского спринтера Усэйна Болта - теперь у нее их 12.
Заключительная медаль соревновательного дня была разыграна уже после полуночи - в спортивной ходьбе на 20 км. Победу одержала китаянка Лю Хун, опередив соотечественниц Цеян Шэньцзе и Ян Люцзин. Впервые в соревнованиях по спортивной ходьбе среди женщин на чемпионате мира представительницы одной страны заняли весь пьедестал. Россиянка Яна Смердова, выступающая в нейтральном статусе, стала 31-й.
Марафонцы и ходоки больше всех страдают на этом чемпионате мира, поскольку вынуждены соревноваться в катарской жаре и духоте за пределами основного стадиона турнира, который оборудован системой кондиционирования. По этой причине многие спортсмены просто не добираются до финиша, как это было в женском марафоне и ходьбе на 50 км.
В общекомандном зачете лидирует команда США, у нее по четыре золотых и серебряных медалей. На втором месте располагается команда Китая (2-2-2), на третьем - Ямайки (2-1-0).
Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.