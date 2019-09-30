Первая после Исинбаевой. Сидорова стала новой королевой в прыжках с шестом

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Анжелика Сидорова - новая чемпионка мира в прыжках с шестом. Последний раз российская спортсменка в этой дисциплине побеждала в 2013 году, тогда лучшей в мире стала Елена Исинбаева, на тот момент уже двукратная олимпийская чемпионка.

У Исинбаевой был шанс воочию увидеть достижение своей соотечественницы, однако за несколько часов до старта она покинула Доху, которая является местом проведения нынешнего чемпионата мира. Рекордсменка мира прилетала в столицу Катара на пару дней и успела застать только квалификационные соревнования в прыжках с шестом.

Карьеру Исинбаева закончила в 2016 году, после истории с недопуском российских легкоатлетов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Сидоровой была уготована судьба занять вакантное место лидера женских прыжков с шестом в России, однако долгое время ей не удавалось реализовать свой потенциал на главных стартах сезона.

На двух последних чемпионатах мира Сидорова терпела неудачи. В 2015 году она не справилась с начальной высотой в финале, в 2017-м - в квалификации. Крупного успеха она добилась только в 2014 году, победив на чемпионате Европы, другие победы были одержаны на турнирах в помещении.

Прорвало

Своих прошлых ошибок Сидорова на этот раз не повторила. В Дохе она одержала победу с личным рекордом - 4,95 м, что на шесть сантиметров лучше ее предыдущего достижения. Вплоть до решающей попытки она не допустила ни одной ошибки, но не только она одна - ее основной соперницей в этот день стала американка Сэнди Моррис, которая по ходу карьеры покоряла пятиметровый рубеж.

На ключевой высоте обе спортсменки сначала допустили по две ошибки. Первой черед выполнять решающую попытку выпал американке, и она с ней не справилась. Если бы Сидорова тоже не использовала свой шанс, была бы перепрыжка - обеим спортсменкам дали бы еще одну попытку на высоте 4,95 м. Если бы они и тогда не выявили победителя, планку опустили бы на 5 см ниже.

Но этого не понадобилось - россиянка справилась с задачей, одержав красивую победу. И жизнерадостная Моррис, которая поддерживала почти всех соперниц во время соревнований, первой поздравила ее с этим успехом. Не смущал американку даже тот факт, что Сидорова, как и другие россияне, на чемпионате мира выступают в нейтральном статусе.