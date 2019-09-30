Александрова стала лучшей из россиянок в рейтинге WTA

ТАСС, 30 сентября. Екатерина Александрова поднялась c 39-го на 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), что позволило ей стать лучшей из россиянок в обновленной версии рейтинга, которая была опубликована на сайте организации в понедельник.
Анастасия Павлюченкова опустилась на четыре строчки и занимает 40-е место.
В первой десятке рейтинга произошло одно изменение - Бьянка Андрееску из Канады опустилась на шестую позицию, а на пятое место вышла румынка Симона Халеп. Мария Шарапова занимает 137-е место.
Рейтинг WTA от 30 сентября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6446 очков;
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 6125;
3 (3). Элина Свитолина (Украина) - 5320;
4 (4). Наоми Осака (Япония) - 5011;
5 (6). Симона Халеп (Румыния) - 4907;
6 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 4835;
7 (7). Петра Квитова (Чехия) - 4571;
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4225;
9 (9). Серена Уильямс (США) - 3935;
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3738...
38 (39). Екатерина Александрова (Россия) - 1383...
40 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1330...
42 (45). Вероника Кудерметова (Россия) - 1264...
45 (43). Дарья Касаткина (Россия) - 1220...
56 (69). Светлана Кузнецова (Россия) - 1041...
65 (66). Анна Блинкова (Россия) - 927...
79 (56). Маргарита Гаспарян (Россия) - 779…
89 (73). Анастасия Потапова (Россия) - 676...
93 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) - 654;
100 (116). Анна Калинская (Россия) - 616.