Александрова стала лучшей из россиянок в рейтинге WTA

ТАСС, 30 сентября. Екатерина Александрова поднялась c 39-го на 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), что позволило ей стать лучшей из россиянок в обновленной версии рейтинга, которая была опубликована на сайте организации в понедельник.

Анастасия Павлюченкова опустилась на четыре строчки и занимает 40-е место.

В первой десятке рейтинга произошло одно изменение - Бьянка Андрееску из Канады опустилась на шестую позицию, а на пятое место вышла румынка Симона Халеп. Мария Шарапова занимает 137-е место.

Рейтинг WTA от 30 сентября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6446 очков;

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 6125;

3 (3). Элина Свитолина (Украина) - 5320;

4 (4). Наоми Осака (Япония) - 5011;

5 (6). Симона Халеп (Румыния) - 4907;

6 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 4835;

7 (7). Петра Квитова (Чехия) - 4571;

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4225;

9 (9). Серена Уильямс (США) - 3935;

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3738...

38 (39). Екатерина Александрова (Россия) - 1383...

40 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1330...

42 (45). Вероника Кудерметова (Россия) - 1264...

45 (43). Дарья Касаткина (Россия) - 1220...

56 (69). Светлана Кузнецова (Россия) - 1041...

65 (66). Анна Блинкова (Россия) - 927...

79 (56). Маргарита Гаспарян (Россия) - 779…

89 (73). Анастасия Потапова (Россия) - 676...

93 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) - 654;

100 (116). Анна Калинская (Россия) - 616.