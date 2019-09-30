Флаг Южной Кореи будет поднят во время футбольного матча с командой КНДР в Пхеньяне

ТАСС, 30 сентября. Флаг Южной Кореи будет поднят на стадионе в Пхеньяне во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу против команды КНДР. Об этом сообщил представитель министерства объединения Республики Корея Ли Сан Мин, слова которого приводит агентство Yonhap.

Ранее стало известно, что матч азиатской зоны квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными КНДР и Южной Кореи пройдет в Пхеньяне 15 октября. Второй матч команд запланирован на 4 июня 2020 года в Южной Корее.

"В КНДР сообщили, что матч будет проведен в соответствии с международными стандартами, следовательно, вопрос с поднятием флага [Южной Кореи] будет решен в соответствии с международной практикой", - сказал Ли Сан Мин.

Сборные КНДР и Южной Кореи выступают в одной группе второго раунда отборочного турнира чемпионата мира - 2022 в Азиатской конфедерации футбола (AFC). Команда КНДР занимает первое место в таблице группы, набрав в двух матчах 6 очков, второе место занимают южнокорейцы (один матч, три очка), далее идут команды Туркмении (два матча, три очка), Ливана (1, 0) и Шри-Ланки (2, 0). В третий раунд пробьются по две лучшие команды из восьми групп.

Сборные КНДР и Южной Кореи играли в одной группе в третьем раунде отборочного турнира чемпионата мира - 2010. Обе встречи тогда завершились вничью со счетом 0:0, при этом один из матчей, в котором номинальным хозяином была команда КНДР, был сыгран на нейтральном поле в Шанхае.