Советник концерна "Ред Булл" Марко отметил прогресс гонщика Квята

СОЧИ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят проводит хороший сезон, его прогресс очевиден. Такое мнение ТАСС высказал гоночный советник концерна "Ред Булл" Хельмут Марко.

Ранее Марко заявил, что Квят не рассматривается в качестве кандидата на место в основной команде концерна ("Ред Булл") в следующем сезоне "Формулы-1" и продолжит выступать за младший коллектив ("Торо Россо"). Квят в нынешнем сезоне занимает 12-е место в личном зачете, имея в активе 33 очка.

"Квят проводит хороший сезон, он в порядке. К сожалению, ему не везет с технической точки зрения, - сказал Марко. - Но он в этом году показывает то, чего мы от него ждем. Мы знаем, на что он способен".

"Он стал взрослее, перестал быть слишком эмоциональным. Так что нет никаких сомнений, что он прогрессирует", - добавил Марко.

Гоночный советник "Ред Булл" отметил, что задача главной команды на следующий сезон - выиграть Кубок конструкторов. "Задача на следующий сезон - вернуть Кубок конструкторов, поэтому мы ищем второго сильного пилота", - сказал Марко.

Первым пилотом "Ред Булл" является голландец Макс Ферстаппен.