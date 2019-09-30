Спортивный директор "Формулы-1" Браун видит предпосылки к появлению российской команды

СОЧИ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Ионов/. Спортивный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Росс Браун видит предпосылки к появлению российской команды. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее в "Формуле-1" под российской лицензией выступали две команды - "Мидлэнд" и "Маруся".

"У нас довольно сильное присутствие российских пилотов в "Формуле-1", российских бизнесменов и предпринимателей, - отметил Браун. - В чемпионате проводится российский этап, поэтому для этого [появления российской команды] есть предпосылки".

Спортивный директор "Формулы-1" отметил высокой интерес со стороны зрителей к Гран-при России. "Я выходил из отеля во время уик-энда и видел множество фанатов "Формулы-1". Нам очень приятен такой огромный интерес к российскому этапу", - сказал Браун.

Шестой Гран-при России прошел в Сочи с 27 по 29 сентября. Победу в гонке одержал британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".