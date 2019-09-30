Трансляции Кубка мира по шахматам посмотрели в интернете более 2 млн пользователей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Черенков/. Онлайн-трансляции партий Кубка мира по шахматам, проходящего в Ханты-Мансийске, на текущий момент посмотрели более 2 млн пользователей, трансляции ведутся на нескольких площадках. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе оргкомитета соревнований.

"Кубок мира транслируется на нескольких площадках. Прямая трансляция ведется непосредственно на сайте Кубка мира, YouTube, Twitch, а также сайтах "Матч ТВ" и Sportbox. На текущее время суммарно трансляции Кубка мира посмотрели более 2 млн пользователей. Можно ожидать, что цифра эта удвоится к финалу турнира", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сайт Кубка мира ежедневно посещают более 20 тыс. пользователей. В финале турнира встретятся китаец Дин Лижэнь и азербайджанец Теймур Раджабов. В финале и матче за третье место пройдут по четыре партии с 30 сентября по 3 октября. При равном счете 4 октября состоится тай-брейк. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.