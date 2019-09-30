Спортивный директор "Формулы-1" уверен, что Шварцман добьется больших успехов в карьере

СОЧИ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Ионов/. Российский гонщик Роберт Шварцман имеет все для того, чтобы попасть в чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" и добиться там впечатляющих результатов. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун.

20-летний Шварцман в завершившемся сезоне "Формулы-3" стал чемпионом.

"Думаю, что следующим шагом для Роберта будет "Формула-2", эта серия является хорошей платформой для молодых пилотов перед переходом в "Формулу-1", - отметил Браун. - С тем уровнем мастерства, который Роберт показал в "Формуле-3", он имеет все возможности для того, чтобы проявить себя в "Формуле-2". Его карьера складывается впечатляюще, нет никаких причин, по которым он не сможет добиться успеха".

"В мире есть много хороших гонщиков, чтобы выделяться на их фоне, нужно проделывать огромный объем работы. Роберт очень хорошо поработал в "Формуле-3", теперь ему надо проявить себя в "Формуле-2", тогда команды "Формулы-1" обратят на него внимание", - добавил Браун.