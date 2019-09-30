Ганус: WADA сомневается в случайном характере искажений данных московской лаборатории

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) выразили сомнение в случайном характере возникших искажений в базе данных московской лаборатории. Об этом сообщил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в открытом письме, текст которого оказался в распоряжении ТАСС.

23 сентября WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории, дав российской стороне три недели на то, чтобы подготовить объяснения по данной ситуации. При этом глава WADA Крейг Риди отметил, что в организации пока не знают, имели ли место подделка или манипуляция данными. Министр спорта РФ Павел Колобков, в свою очередь, сообщил, что причины несоответствий в данных изучаются экспертами в сфере цифровых технологий, а Россия со своей стороны продолжит оказывать содействие по данному делу.