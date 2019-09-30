Ганус: WADA сомневается в случайном характере искажений данных московской лаборатории

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) выразили сомнение в случайном характере возникших искажений в базе данных московской лаборатории. Об этом сообщил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в открытом письме, текст которого оказался в распоряжении ТАСС.
23 сентября WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории, дав российской стороне три недели на то, чтобы подготовить объяснения по данной ситуации. При этом глава WADA Крейг Риди отметил, что в организации пока не знают, имели ли место подделка или манипуляция данными. Министр спорта РФ Павел Колобков, в свою очередь, сообщил, что причины несоответствий в данных изучаются экспертами в сфере цифровых технологий, а Россия со своей стороны продолжит оказывать содействие по данному делу.
"Значительные изменения, выявленные WADA, и направление требований в российскую спортивную организацию вызваны важностью поддержания общественного доверия к целостности российского спорта и Всемирной антидопинговой программе, составной частью которой является Россия, ее антидопинговая система, - говорится в письме. - По мнению специалистов WADA, характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится, с учетом того, что эти предполагаемые искажения произведены в том числе и за последние два года. К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса, время, отведенное на это, уже прошло. От российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре".
РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года. При этом российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории. Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных.