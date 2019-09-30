Браун: Хэмилтон имеет все шансы превзойти Шумахера по количеству титулов в "Формуле-1"

СОЧИ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Ионов/. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон с большой долей вероятности побьет рекорд немца Михаэля Шумахера по количеству титулов в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун.

На счету Шумахера семь титулов, Хэмилтон пять раз становился чемпионом и лидирует в личном зачете нынешнего сезона.

"Очевидно, что у меня особое отношение к этому рекорду (все титулы Шумахер завоевал вместе с Брауном, который сначала был главным конструктором в "Бенеттоне", а затем в "Феррари" - прим. ТАСС), - сказал Браун. - Льюис - фантастический гонщик, он имеет все шансы побить рекорд Михаэля, который, казалось, никогда не будет превзойден. Думаю, Льюис будет еще гоняться в течение нескольких лет, сейчас он на пике формы, и я не вижу причин, по которым его конкурентоспособность упадет".

На Гран-при России, который прошел в Сочи с 27 по 29 сентября, Хэмилтон побил рекорд Шумахера по количеству гонок с хотя бы одним кругом лидирования. На счету британца, выигравшего этап в России, таких гонок стало 143.