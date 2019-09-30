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Лига чемпионов

Футболист "Зенита" Иванович ожидает сложный матч против "Бенфики" в Лиге чемпионов

Встреча между командами пройдет в Петербурге 2 октября, начало - 22:00 мск

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" ожидает тяжелый матч во втором туре группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Таким мнением с ТАСС поделился защитник "Зенита" Бранислав Иванович.

"Зенит" сыграет с "Бенфикой" 2 октября в Петербурге, начало - 22:00 мск.

"Бенфика" - очень сложная команда, каждый год они выступают в Лиге чемпионов. У команды очень много молодых игроков, которые выступают на достойном уровне. Поэтому "Зенит" ожидает очень сложный и тяжелый матч, особенно после поражения в чемпионате России от "Локомотива" (0:1 - прим. ТАСС)", - заявил Иванович.

В первом туре группового этапа "Зенит" сыграл в гостях вничью с французским "Лионом" (1:1). "Бенфика" уступила дома немецкому "Лейпцигу" (1:2).

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