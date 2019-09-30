Иванович: пять-шесть команд составят конкуренцию ФК "Зенит" в борьбе чемпионство

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Борьбу за титул чемпиона России по футболу поведут пять или шесть команд вместе с петербургским "Зенитом". Таким мнением с ТАСС поделился защитник и капитан "Зенита" Бранислав Иванович.

В субботу в матче 11-го тура чемпионата России "Зенит" в гостях уступил московскому "Локомотиву" со счетом 0:1.

"В РПЛ есть пять или шесть клубов, которые достаточно сильны и могут составить конкуренцию "Зениту", - заявил Иванович.

В летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили защитники Вячеслав Караваев, Йордан Осорио и Дуглас Сантос, полузащитники Малком и Алексей Сутормин. "Для нас каждый новый игрок - это что-то хорошее. Конечно, им нужно себя показать и в команде, и во время чемпионата. Посмотрим в будущем, как они себя покажут", - отметил Иванович.

После 11 туров "Зенит", являющийся действующим чемпионом страны, набрал 23 очка и занимает пятое место. По 23 балла также в активе у "Краснодара", "Ростова" и "Локомотива". Лидером чемпионата России является ЦСКА, который набрал 25 очков.