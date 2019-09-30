Премьер Индии признался, что его вдохновила речь теннисиста Медведева после финала US Open

В сентябре 23-летний Медведев в финальном матче турнира уступил испанцу Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6). До этого лучшим результатом Медведева на турнирах серии Большого шлема был выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (2019).

"Просто посмотрите, с одной стороны, все обсуждали победу Надаля на US Open, с другой стороны, не меньше внимания уделялось речи Даниила Медведева, особенно в социальных сетях. Я тоже смотрел игру и слушал речь, простота и зрелость, которые проявил 23-летний Медведев, тронули всех, меня они точно взволновали. Если вы еще не слышали речь Медведева, то я призываю вас это сделать, а молодому поколению стоит посмотреть видео целиком, в нем есть очень много того, что можно почерпнуть людям вне зависимости от возраста и социального статуса", - сказал Моди.

Также он отметил, что россиянину удалось завоевать сердца публики, несмотря на конфликты с аудиторией. На турнире Медведев некорректно повел себя в матче третьего круга против испанца Фелисиано Лопеса, он поругался с арбитром, бросив в его сторону ракетку, а также швырнув полотенце на корт. Зрители после этого стали освистывать каждое действие Медведева на турнире, россиянин в ответ по итогам встреч благодарил болельщиков за мотивацию.

"Незадолго до этой речи он потерпел поражение от легендарного Надаля, 19-кратного победителя турниров Большого шлема. Проигрыш в таком матче вверг бы любого в отчаяние и раскаяние, но в случае с Медведевым на его лице не было ни малейших признаков бледности, а его мимика зажигала улыбки на лицах тех, кто следил за его игрой. Он покорил сердца [зрителей] своей скромностью и простотой, воплощением духа спортивного мастерства в истинном смысле этого слова. Зрители приветствовали его размышления с теплотой и пылом", - добавил он.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает четвертое место.