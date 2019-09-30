Дебютный бой боксера Кудряшова в ММА отменен

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Дебютный бой российского боксера Дмитрия Кудряшова в смешанных единоборствах (ММА) не состоится из-за травмы, в своем последнем поединке на ринге спортсмен получил перелом носа. Об этом ТАСС сообщил руководитель организации Fight Nights Камил Гаджиев.

Кудряшов должен был провести дебютный поединок в ММА 12 октября на турнире Fight Nights в Москве, его соперником должен был стать Артур Горлов. 16 июня Кудряшов не сумел завоевать звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг, в 12-раундовом поединке в Екатеринбурге он проиграл техническим нокаутом в пятом раунде конголезцу Илунге Макабу, который завоевал также серебряный пояс WBC.

"У Кудряшова сломан нос, - сказал Гаджиев. - Как я понимаю, повреждение он получил в последнем поединке, сейчас ему попали во время спаррингов. Мы готовы подтвердить информацию [что бой не состоится]".

"Главным боем будет поединок тяжеловесов Новоселов - Смоляков", - добавил функционер.

На счету 33-летнего Кудряшова 23 победы (все - нокаутом) и три поражения на боксерском ринге.