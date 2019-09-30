Испанский арбитр дель Серро Гранде назначен на матч Лиги чемпионов "Зенит" - "Бенфика"

ТАСС, 30 сентября. Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро Гранде назначена на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским "Зенитом" и португальской "Бенфикой". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Встреча пройдет 2 октября в Санкт-Петербурге, начало - 22:00 мск.

Ассистентами главного арбитра стали Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо, резервный арбитр - Гильермо Куадра Фернандес. В роли видеопомощника главного рефери выступит Хосе Мария Санчес, его ассистентом будет Хуан Мартинес Мунуера.

"Зенит" в первом матче группового турнира сыграл вничью с французским "Лионом" (1:1), "Бенфика" проиграла немецкому "Лейпцигу" (1:2).