Жемалетдинов и Чистяков впервые вошли в состав сборной России по футболу

ТАСС, 30 сентября. Полузащитник московского "Локомотива" Рифат Жемалетдинов и защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков включены в состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу против команд Шотландии и Кипра. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Подготовку к играм сборная России начнет 6 октября в Новогорске. Матч против сборной Шотландии российская команда проведет 10 октября в Москве на стадионе "Лужники", встреча с командой Кипра пройдет 13 октября в Никосии.

23-летний Жемалетдинов и 25-летний Чистяков впервые получили вызов в национальную команду России.

Полностью состав из 25 игроков выглядит следующим образом:

вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит");

защитники - Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА), Чистяков ("Ростов");

полузащитники - Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Дмитрий Баринов, Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания);

нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада Болеслав", Чехия), Федор Смолов ("Локомотив").

После шести матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 15 очков, лидирует команда Бельгии (18 очков). В активе команд Казахстана и Кипра по семь очков, Шотландии - шесть, сборная Сан-Марино очков в активе не имеет.