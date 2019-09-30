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Евро-2020

Жемалетдинов будет еще больше стараться после вызова в сборную России по футболу

Полузащитник "Локомотива" впервые был вызван в национальную команду
Рифат Жемалетдинов Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Рифат Жемалетдинов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Вызов в сборную России по футболу мотивирует полузащитника Рифата Жемалетдинова на еще большую работу. Об этом футболист заявил ТАСС в понедельник.

В понедельник был объявлен состав сборной России на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Кипра. 23-летний Жемалетдинов, выступающий за московский "Локомотив", впервые вызван в расположение национальной команды.

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"Очень рад, конечно, первый раз в сборную попал. Узнал, когда выставили список, и очень обрадовался, ждал, надеялся и получил вызов. Позвонили родители, друзья, все поздравили. Юрий Павлович [Семин] (главный тренер "Локомотива" - прим. ТАСС) еще ничего не говорил, может, на тренировке что-то скажет", - сказал Жемалетдинов.

"Конечно, в хорошем настроении придется больше работать, больше стараться", - добавил он.

Матч против сборной Шотландии российская команда проведет 10 октября в Москве на стадионе "Лужники", встреча с командой Кипра пройдет 13 октября в Никосии. После шести матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 15 очков, лидирует команда Бельгии (18 очков). В активе команд Казахстана и Кипра по семь очков, Шотландии - шесть, сборная Сан-Марино очков в активе не имеет.

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