Газзаев: в сборной России по футболу не время для экспериментов, нужно выйти на ЧЕ-2020

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тренерский штаб сборной России по футболу выбрал правильный состав на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, не став экспериментировать и приглашать большое количество молодых игроков. Таким мнением с ТАСС по телефону поделился заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.
В понедельник тренерский штаб сборной России объявил состав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Кипра, которые состоятся 10 и 13 октября в Москве и Никосии соответственно. Из 25 футболистов, вошедших в список, впервые в национальную команду были приглашены 25-летний защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков и 23-летний полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов.
"Наверное, это правильно, состав сборной становится стабильным. Что касается Чистякова и Жемалетдинова, которые проявили себя, в последнее время очень неплохо выступают за свои клубы, показывают хорошие результаты - поэтому они и были выбраны тренерским штабом в состав национальной команды, - сказал Газзаев. - Мне кажется, это абсолютно правильное решение. Сейчас нужно было очень аккуратно подойти к выбору состава для того, чтобы практически решить вопрос об участии в чемпионате Европы".
"Думаю, никаких экспериментов не должно быть, не время для них. В этих играх необходимо решать конкретную задачу. Мне кажется, решение тренерского штаба абсолютно логичное. Я абсолютно уверен, что в этих играх наша команда решит задачу по выходу на чемпионат Европы", - добавил специалист.
Вместе с тем, Газзаев высказался по поводу невызова в сборную России основных вратарей "Спартака" и "Краснодара" Александра Максименко и Матвея Сафонова, а также основных футболистов ЦСКА Ивана Облякова и Федора Чалова. Все эти игроки в конце прошлой недели получили приглашение в молодежную сборную страны на отборочные игры чемпионата Европы 2021 года для игроков не старше 21 года.
"Для начала они должны проявить себя в молодежной сборной. Это игроки, которые играют в стартовом составе клубов РПЛ, это ближайший резерв, - отметил он. - Все должно идти поэтапно. Думаю, абсолютно правильно то, что они сейчас вызываются в молодежную сборную - команда, имея такой состав, должна решить задачу и участвовать в молодежном чемпионате Европы".
Положение сборной России в отборе на Евро-2020
В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).
Для того, чтобы национальная команда завоевала путевку на Евро-2020 уже 10 октября, ей нужно обыграть шотландцев, а также рассчитывать на то, что сборные Казахстана и Кипра сыграют вничью. На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.