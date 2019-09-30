Газзаев: в сборной России по футболу не время для экспериментов, нужно выйти на ЧЕ-2020

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тренерский штаб сборной России по футболу выбрал правильный состав на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, не став экспериментировать и приглашать большое количество молодых игроков. Таким мнением с ТАСС по телефону поделился заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

В понедельник тренерский штаб сборной России объявил состав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Кипра, которые состоятся 10 и 13 октября в Москве и Никосии соответственно. Из 25 футболистов, вошедших в список, впервые в национальную команду были приглашены 25-летний защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков и 23-летний полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов.

"Наверное, это правильно, состав сборной становится стабильным. Что касается Чистякова и Жемалетдинова, которые проявили себя, в последнее время очень неплохо выступают за свои клубы, показывают хорошие результаты - поэтому они и были выбраны тренерским штабом в состав национальной команды, - сказал Газзаев. - Мне кажется, это абсолютно правильное решение. Сейчас нужно было очень аккуратно подойти к выбору состава для того, чтобы практически решить вопрос об участии в чемпионате Европы".

"Думаю, никаких экспериментов не должно быть, не время для них. В этих играх необходимо решать конкретную задачу. Мне кажется, решение тренерского штаба абсолютно логичное. Я абсолютно уверен, что в этих играх наша команда решит задачу по выходу на чемпионат Европы", - добавил специалист.