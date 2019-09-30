Черчесов отметил хорошее качество поля в "Лужниках" перед игрой со сборной Шотландии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил высокое качество газона на стадионе "Лужники", где 10 октября состоится матч против команды Шотландии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Об этом Черчесов сообщил журналистам.

На "Лужниках" впервые пройдет футбольный матч после чемпионата мира 2018 года. Стадион принял семь игр мирового первенства, включая встречу 1/8 финала между сборными России и Испании. Встреча завершилась вничью 1:1 в основное время, в дополнительное время счет не изменился. В серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3.

"Я недавно был на "Лужниках", поле в хорошем состоянии, его перестелили, - сказал Черчесов. - Матч с шотландцами для нас является одним из определяющих. Мы будем играть на стадион, на котором мы на чемпионате мира представили себя всему миру. Надеюсь, что проявим свои лучшие качества"

Также Черчесов заявил, что футболисты не будут испытывать волнения перед матчем с шотландцами. "Мы идем от сбора к сбору, от игры к игре. Мы понимали, что в прошлом матче против шотландцев (который завершился со счетом 2:1 в пользу россиян - прим. ТАСС) можем оформить себе путевку на Евро, сейчас примерно та же ситуация. Я думаю, что здесь не будет какого-то волнения, задачи остаются прежними", - отметил он.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав 15 очков. Лидирует в группе команда Бельгии (18), на третьей строчке расположилась сборная Казахстана (7), на четвертой - Кипра (7), на пятой - Шотландии (6), на шестой - Сан-Марино (0).