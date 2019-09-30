Черчесов: футболист Жемалетдинов подтвердил свой уровень в ЛЧ и матче против "Зенита"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Рифат Жемалетдинов подтвердил свой уровень игры в матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Байера" и в игре 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Таким мнением с журналистами поделился главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В понедельник был опубликован состав сборной России на матчи с командами Шотландии (10 октября) и Кипра (13 октября), в который был включен Жемалетдинов. В текущем сезоне он принял участие в 10 матчах, забив один мяч и отдав три результативные передачи. "Локомотив" на выезде обыграл "Байер" (2:1) 18 сентября, а 28 сентября добился победы над "Зенитом" (1:0) дома, в обеих играх футболист провел на поле все 90 минут. Жемалетдинов впервые включен в состав сборной России.