{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Черчесов: футболист Жемалетдинов подтвердил свой уровень в ЛЧ и матче против "Зенита"

По мнению главного тренера сборной России, ситуация подсказывала, что Жемалетдинова стоило вызвать

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Рифат Жемалетдинов подтвердил свой уровень игры в матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Байера" и в игре 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Таким мнением с журналистами поделился главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В понедельник был опубликован состав сборной России на матчи с командами Шотландии (10 октября) и Кипра (13 октября), в который был включен Жемалетдинов. В текущем сезоне он принял участие в 10 матчах, забив один мяч и отдав три результативные передачи. "Локомотив" на выезде обыграл "Байер" (2:1) 18 сентября, а 28 сентября добился победы над "Зенитом" (1:0) дома, в обеих играх футболист провел на поле все 90 минут. Жемалетдинов впервые включен в состав сборной России.

На эту тему
Жемалетдинов будет еще больше стараться после вызова в сборную России по футболу

"Он играл в молодежной сборной. С начала чемпионата он играет правого полузащитника и играет стабильно. В Леверкузене Жемалетдинов подтвердил свой уровень, провел качественный матч с "Зенитом". Ситуация подсказывала, что надо было его вызвать", - сказал Черчесов.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав 15 очков. Лидирует в группе команда Бельгии (18), на третьей строчке расположилась сборная Казахстана (7), на четвертой - Кипра (7), на пятой - Шотландии (6), на шестой - Сан-Марино (0).

Теги
Евро-2020
Евро-2020
У Черчесова нет опасений по поводу спартаковцев, вызванных в сборную России
Главный тренер отметил, что Джикия, Зобнин и Бакаев хорошо готовы функционально
Читать полностью