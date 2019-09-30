Тренерский штаб сборной России следил за выступлением футболиста Чистякова в ФНЛ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу следил за выступлениями защитника Дмитрия Чистякова в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В понедельник был опубликован состав сборной России на матчи с командами Шотландии (10 октября) и Кипра (13 октября), в который вошел Чистяков. 25-летний футболист в текущем сезоне выступает за "Ростов", он провел 11 матчей. В прошлом сезоне игрок в составе "Тамбова" стал чемпионом ФНЛ. Чистяков впервые вызван в стан взрослой национальной сборной.

"Мы смотрим внимательно на его выступление в чемпионате. Чистяков себя проявил еще в ФНЛ, мы его тогда уже отметили. К тому же, у нас сейчас нет в сборной Романа Нойштедтера, Илья Кутепов не играет, ситуация подсказывала брать Чистякова, тем более человек себя проявляет", - сказал Черчесов.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав 15 очков. Лидирует в группе команда Бельгии (18), на третьей строчке расположилась сборная Казахстана (7), на четвертой - Кипра (7), на пятой - Шотландии (6), на шестой - Сан-Марино (0).

Чистяков выступал за сборную России до 18 лет, сыграл в одном матче и забил один гол, также защитник играл за национальную команду до 19 лет, приняв участие в трех встречах.