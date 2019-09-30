У Черчесова нет опасений по поводу спартаковцев, вызванных в сборную России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Состояние футболистов московского "Спартака" Георгия Джикии, Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева, которые вызваны в состав сборной России перед матчами отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года, не вызывает опасений у главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Об этом он рассказал журналистам.

В понедельник был опубликован состав сборной России на матчи с командами Шотландии (10 октября, "Лужники") и Кипра (13 октября, на выезде). "Спартак" проиграл в четырех последних матчах чемпионата России, в воскресенье красно-белые объявили об отставке Олега Кононова с поста главного тренера.

"Никаких опасений насчет спартаковских футболистов нет, - сказал Черчесов. - Мы отмечаем их функциональное состояние, оно стабильное, хорошее, а это самое главное. Раз состояние игровое, то мы готовы были пригласить их в сборную".

Черчесов отметил, что вызванный в сборную нападающий чешской "Млады-Болеслав" Николай Комличенко чувствует себя комфортно в национальной команде. "Я не могу сказать, что был качественный скачок, но он себя чувствует комфортнее, и это видно по игре в чемпионате Чехии. Мы не вызвали Александра Соболева (нападающего самарских "Крыльев Советов", который является одним из лучших бомбардиров чемпионата - прим. ТАСС), потому что мы ждем, чтобы появилась стабильная хорошая игра. Также стоит учитывать нюансы насчет того, куда вписывать игрока, у нас есть задачи, которые надо решать на этом сборе, и мы решили сделать вот так", - подчеркнул специалист.

Главный тренер национальной команды прокомментировал вызов полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева и хавбека "Монако" Александра Головина. "Черышев смог вернуться после травмы, он играет, даже недавно забил гол. После игры со сборной Шотландии мы с ним общались, я сказал, чтобы к следующему сбору он был более подготовлен. А Головин играл статистически стабильно и являлся одним из ключевых футболистов "Монако", даже когда клуб находился не в самой лучшей ситуации", - отметил Черчесов.

Также специалист рассказал об особенностях подготовки тренировочной программы. "Все зависит от того, кто в каком состоянии приедет. Будем отталкиваться от этого. Мы посмотрим, что нам лучше сделать на этом сборе. У нас самое минимальное время на подготовку, такой нюанс тоже надо учитывать", - заключил Черчесов.