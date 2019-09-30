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Лига чемпионов

Тренер "Атлетико" Симеоне назвал "Локомотив" опасным соперником в Лиге чемпионов

Встреча пройдет во вторник в Москве, начало - 22:00 мск
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" показывает качественный футбол и является опасным соперником по группе Лиги чемпионов. Об этом в понедельник журналистам заявил главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне.

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Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет во вторник в Москве. Начало - 22:00 мск.

"Мы команда, и наша сила в единстве, в командных действиях, так было всегда и так остается. "Локомотив" хорошо действует на поле, у команды есть игровая идея, она показывает качественный футбол. Это очень опасный соперник", - заявил Симеоне.

"Локомотив" в первом матче группового турнира обыграл немецкий "Байер" (2:1), "Атлетико" сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" (2:2).

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