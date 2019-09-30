ФИФА обязала "Кардифф" выплатить "Нанту" 5,3 млн фунтов за переход Салы

ТАСС, 30 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) обязала валийский "Кардифф" оплатить французскому "Нанту" 5,3 млн фунтов (около €6 млн) за трансфер аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе. Об этом сообщает британское радио LBC .

Футболист погиб 21 января, ему было 28 лет. За два дня до трагедии Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 15 млн фунтов (около €17 млн).

Кардифф" и "Нант" договорились о выплате первого транша в размере 5,3 млн фунтов до 27 февраля. "Кардифф" трансфер не оплатил, после чего "Нант" подал жалобу в ФИФА.

Самолет, на котором Сала вылетел из Нанта в Кардифф, пропал с радаров 21 января. Спасательная операция не принесла никаких результатов и была свернута через трое суток. Семья футболиста объявила сбор средств для продолжения поисков, обломки самолета и тело футболиста были обнаружены на морском дне 3 февраля.