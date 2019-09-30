{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

ФИФА обязала "Кардифф" выплатить "Нанту" 5,3 млн фунтов за переход Салы

Футболист погиб в авиакатастрофе 21 января

ТАСС, 30 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) обязала валийский "Кардифф" оплатить французскому "Нанту" 5,3 млн фунтов (около €6 млн) за трансфер аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе. Об этом сообщает британское радио LBC.

На эту тему
Обнаружен пропавший самолет, перевозивший футболиста Эмилиано Салу

Футболист погиб 21 января, ему было 28 лет. За два дня до трагедии Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 15 млн фунтов (около €17 млн).

Кардифф" и "Нант" договорились о выплате первого транша в размере 5,3 млн фунтов до 27 февраля. "Кардифф" трансфер не оплатил, после чего "Нант" подал жалобу в ФИФА.

Самолет, на котором Сала вылетел из Нанта в Кардифф, пропал с радаров 21 января. Спасательная операция не принесла никаких результатов и была свернута через трое суток. Семья футболиста объявила сбор средств для продолжения поисков, обломки самолета и тело футболиста были обнаружены на морском дне 3 февраля.

Теги
Мировой футбол
Футбол в России
РФС создал департамент по борьбе с договорными матчами
Новая структура будет, в частности, работать с информацией от букмекеров
Читать полностью