Международный турнир по триатлону Ironman пройдет в Петербурге в июле 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Международный турнир по триатлону Ironman 70.3 пройдет в Санкт-Петербурге в июле 2020 года. Как сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова, власти города ожидают около 10 тыс. гостей из 60 стран мира.

"В июле 2020 года впервые на территории Российской Федерации состоятся соревнования Ironman 70.3 Russia. Эти масштабные международные соревнования проводятся Всемирной корпорацией триатлона и включают в себя гонку из трех непрерывных этапов: заплыва на 1,9 км, велосипедную гонку на 90 км и марафонский забег на 21,1 км. Местом проведения мероприятия выбран Санкт-Петербург", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что в понедельник в Смольном прошло совещание с участием Кириллова и представителя компании - организатора соревнований Сергея Бодрова. "В общей сложности мероприятие планируют посетить порядка 10 тысяч гостей из 60 стран мира. Соревнования будут организованы на территории Крестовского и Елагина островов. На этапе плавания планируется задействовать Гребной канал. А маршрут велосипедной гонки предлагается проложить по Приморскому шоссе через Яхтенный мост и далее по трассе А-118 в сторону Кронштадта и обратно", - отметили в пресс-службе.

Кириллов в ходе совещания также отметил, что финансировать проведение соревнований планируется из внебюджетных источников. "Решение Всемирной корпорации триатлона провести в Санкт-Петербурге соревнования Ironman является еще одним знаком признания нашего города как крупнейшего международного спортивного центра", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора.

Программа соревнований 2020 года в Санкт-Петербурге будет включать в себя женскую, мужскую и детскую гонки.