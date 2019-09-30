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Футбол в России

РФС создал департамент по борьбе с договорными матчами

Новая структура будет, в частности, работать с информацией от букмекеров

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Департамент защиты игры создан в Российском футбольном союзе (РФС), новое подразделение будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат игры. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В частности, новая структура будет анализировать информацию букмекерских компаний и контролировать деятельность субъектов футбольного рынка.

Создание департамента по борьбе с договорными матчами в июне анонсировал глава РФС Александр Дюков.

Возглавит департамент советник президента РФС Олег Железнов.

Теги
Российский футболДюков, Александр Валерьевич
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