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Бокс

Бой россиян Беспутина и Бутаева за титул чемпиона мира WBA пройдет 30 ноября в Монако

Оба боксера ни разу не проиграли на профессиональном ринге

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россияне Александр Беспутин и Раджаб Бутаев проведут поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе 30 ноября в Монако. Об этом ТАСС сообщили в WBA.

"Торги на организацию боя выиграл Эдди Хирн. Поединок состоится 30 ноября в Монако", - сказал собеседник агентства.

В активе 28-летнего Беспутина 13 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения. На счету 25-летнего Бутаева 12 побед (9 нокаутом), он также ни разу не проиграл на профессиональном ринге.

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