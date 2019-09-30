ФК "Ахмат" продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до семи матчей, уступив "Сочи"

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Футболисты грозненского "Ахмата" со счетом 0:2 уступили "Сочи" в гостевом матче 11-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе "Фишт".

Голами отметились Андрей Мостовой (12-я минута) и Кристиан Нобоа (73). "Сочи" впервые смог победить в домашних матчах в текущем сезоне, ранее сочинцы ни разу не забивали в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем стадионе. "Ахмат" не может выиграть уже седьмой матч подряд в чемпионате страны (четыре поражения и три ничьи). В последний раз грозненская команда побеждала 5 августа в домашнем матче против "Оренбурга" (2:1).

Символический первый удар по мячу нанес российский автогонщик Виталий Петров, он является первым российским пилотом, когда-либо выступавшим в "Формуле-1" в качестве основного пилота. В воскресенье в Сочи завершился 16-й этап "Формулы-1".

В турнирной таблице "Сочи" поднялся на десятое место, в активе команды 12 очков, "Ахмат" идет на предпоследнем, 15-м месте, набрав девять баллов. В следующем туре РПЛ сочинская команда примет на своем поле самарские "Крылья Советов" 5 октября, "Ахмат" в этот же день в гостях сыграет с "Уфой".