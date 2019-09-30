ФК "Ахмат" продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до семи матчей, уступив "Сочи"

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Футболисты грозненского "Ахмата" со счетом 0:2 уступили "Сочи" в гостевом матче 11-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе "Фишт".
Голами отметились Андрей Мостовой (12-я минута) и Кристиан Нобоа (73). "Сочи" впервые смог победить в домашних матчах в текущем сезоне, ранее сочинцы ни разу не забивали в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем стадионе. "Ахмат" не может выиграть уже седьмой матч подряд в чемпионате страны (четыре поражения и три ничьи). В последний раз грозненская команда побеждала 5 августа в домашнем матче против "Оренбурга" (2:1).
Символический первый удар по мячу нанес российский автогонщик Виталий Петров, он является первым российским пилотом, когда-либо выступавшим в "Формуле-1" в качестве основного пилота. В воскресенье в Сочи завершился 16-й этап "Формулы-1".
В турнирной таблице "Сочи" поднялся на десятое место, в активе команды 12 очков, "Ахмат" идет на предпоследнем, 15-м месте, набрав девять баллов. В следующем туре РПЛ сочинская команда примет на своем поле самарские "Крылья Советов" 5 октября, "Ахмат" в этот же день в гостях сыграет с "Уфой".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|11
|8
|1
|2
|18-8
|25
|2
|Локомотив
|11
|7
|2
|2
|18-10
|23
|3
|Ростов
|11
|7
|2
|2
|20-14
|23
|4
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|23-12
|23
|5
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|18-5
|23
|6
|Уфа
|11
|4
|3
|4
|11-10
|15
|7
|Урал
|11
|4
|2
|5
|17-23
|14
|8
|Арсенал
|11
|4
|2
|5
|13-16
|14
|9
|Спартак
|11
|4
|2
|5
|12-13
|14
|10
|Сочи
|11
|3
|3
|5
|10-13
|12
|11
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|15-19
|11
|12
|Крылья Советов
|11
|3
|2
|6
|15-16
|11
|13
|Рубин
|11
|3
|2
|6
|6-15
|11
|14
|Динамо
|11
|2
|4
|5
|8-12
|10
|15
|Ахмат
|11
|2
|3
|6
|7-17
|9
|16
|Тамбов
|11
|2
|2
|7
|9-17
|8