{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Рашид Рахимов покинул пост главного тренера ФК "Ахмат"

В понедельник грозненский клуб уступил "Сочи" со счетом 0:2
Рашид Рахимов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Рашид Рахимов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 30 сентября. Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Рашид Рахимов покинул свой пост. Об этом в Instagram сообщил президент клуба Магомед Даудов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие друзья! Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба «АХМАТ». После матча с «Сочи» Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача – занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям. Однако после одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера. #Кадыров #Даудов #Ахмат #Чечня #Грозный

Публикация от M. Daudov (@lord_095)

Ранее в понедельник "Ахмат" уступил "Сочи" в гостевом матче 11-го тура чемпионата России со счетом 0:2. Клуб из Грозного не может победить уже седьмой матч подряд, в последний раз "Ахмат" побеждал 5 августа в домашнем матче против "Оренбурга" (2:1).

"Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба "Ахмат". После матча с "Сочи" Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача - занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы", - написал Даудов.

На эту тему
Окончен бой. Кононов покинул "Спартак" после четырех поражений подряд в РПЛ

Также Даудов написал, что в ближайшее время клуб определится с новым тренером: "В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера".

Это вторая отставка в текущем сезоне Российской премьер-лиги. В воскресенье Олег Кононов, с мая по октябрь 2017 года тренировавший "Ахмат", покинул пост главного тренера московского "Спартака".

Рахимов возглавил "Ахмат" 5 сентября 2018 года. До этого он руководил грозненской командой в период с 2013 по 2017 год, тогда она называлась "Терек". Также Рахимов возглавлял австрийскую "Адмиру", пермский "Амкар" и столичный "Локомотив". "Ахмат" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав девять очков, в следующем матче команда в гостях сыграет с "Уфой" 5 октября.

Теги
Российский футбол
ЧМ по легкой атлетике
Вице-президент "Металлурга" сообщил, что уйдет из клуба, когда выиграет Кубок Гагарина
Магнитогорский клуб потерпел десятое поражение в 12 стартовых матчах КХЛ, уступив на выезде "Авангарду"
Читать полностью