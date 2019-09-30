Рашид Рахимов покинул пост главного тренера ФК "Ахмат"

"Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба "Ахмат". После матча с "Сочи" Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача - занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы", - написал Даудов.

Ранее в понедельник "Ахмат" уступил "Сочи" в гостевом матче 11-го тура чемпионата России со счетом 0:2. Клуб из Грозного не может победить уже седьмой матч подряд, в последний раз "Ахмат" побеждал 5 августа в домашнем матче против "Оренбурга" (2:1).

Также Даудов написал, что в ближайшее время клуб определится с новым тренером: "В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера".

Это вторая отставка в текущем сезоне Российской премьер-лиги. В воскресенье Олег Кононов, с мая по октябрь 2017 года тренировавший "Ахмат", покинул пост главного тренера московского "Спартака".

Рахимов возглавил "Ахмат" 5 сентября 2018 года. До этого он руководил грозненской командой в период с 2013 по 2017 год, тогда она называлась "Терек". Также Рахимов возглавлял австрийскую "Адмиру", пермский "Амкар" и столичный "Локомотив". "Ахмат" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав девять очков, в следующем матче команда в гостях сыграет с "Уфой" 5 октября.