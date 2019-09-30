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ЧМ по легкой атлетике

Эфиопец Эдрис завоевал золото в беге на 5000 м на чемпионате мира

Он победил на этой дистанции на втором мировом первенстве подряд
Муктар Эдрис EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
Описание
Муктар Эдрис
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Представитель Эфиопии Муктар Эдрис одержал победу в беге на 5000 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

25-летний спортсмен преодолел дистанцию за 12 минут 58,85 секунды. Второе место занял его соотечественник Селемон Барега (12.59,70), третьим стал Мохаммед Ахмед из Канады (13.01,11). Россияне не выступали в данной дисциплине.

Эдрис стал двукратным чемпионом мира.

В медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная США, завоевавшая четыре золотые и четыре серебряные медали. На втором месте располагается команда Китая (2-2-2), на третьем - Ямайки (2-1-0). На счету российских спортсменов на турнире одна золотая медаль, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.

Таблица медалей ЧМ-2019 по легкой атлетике. Топ-10 стран
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1США4408
2Китай2226
3Ямайка2103
4Эфиопия1203
5Кения1012
6Нидерланды1001
6Япония1001
6Команда нейтральных атлетов1001
9Бахрейн0112

 

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