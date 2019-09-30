Эфиопец Эдрис завоевал золото в беге на 5000 м на чемпионате мира

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Представитель Эфиопии Муктар Эдрис одержал победу в беге на 5000 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.
25-летний спортсмен преодолел дистанцию за 12 минут 58,85 секунды. Второе место занял его соотечественник Селемон Барега (12.59,70), третьим стал Мохаммед Ахмед из Канады (13.01,11). Россияне не выступали в данной дисциплине.
Эдрис стал двукратным чемпионом мира.
В медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная США, завоевавшая четыре золотые и четыре серебряные медали. На втором месте располагается команда Китая (2-2-2), на третьем - Ямайки (2-1-0). На счету российских спортсменов на турнире одна золотая медаль, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.
Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|4
|4
|0
|8
|2
|Китай
|2
|2
|2
|6
|3
|Ямайка
|2
|1
|0
|3
|4
|Эфиопия
|1
|2
|0
|3
|5
|Кения
|1
|0
|1
|2
|6
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|6
|Япония
|1
|0
|0
|1
|6
|Команда нейтральных атлетов
|1
|0
|0
|1
|9
|Бахрейн
|0
|1
|1
|2