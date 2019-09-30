ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

26-летняя спортсменка с первой попытки взяла высоту 2,04 метра. Россиянка попробовала взять 2,08 метра, чтобы установить национальный рекорд, но высота ей не покорилась. Второе место заняла 18-летняя украинка Ярослава Магучих, которая взяла 2,04 метра с третьей попытки, а после отказалась от прыжков на 2,06 метра. Третьей стала американка Вашти Каннингем (2,00).

Ласицкене завоевала вторую медаль российских спортсменов на чемпионате мира. В воскресенье золотую награду выиграла прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, она побеждала на мировых первенствах также в 2015 и 2017 годах. По два раза чемпионат мира выигрывали представительница ЮАР Хестри Клоэт (2001, 2003), хорватка Бланка Влашич (2007, 2009) и Стефка Костадинова (1987, 1995) из Болгарии, которой принадлежит мировой рекорд - 2,09 м.

Также Ласицкене является двукратной чемпионкой мира в помещении (2014, 2018), четырехкратной победительницей "Бриллиантовой лиги" (2014, 2017, 2018, 2019), победительницей (2018) и серебряным призером (2014) чемпионата Европы, двукратной чемпионкой Европы (2015, 2019) в помещении.

10 сентября Ласицкене заняла третье место в матчевой встрече между командами Европы и США, не сумев одержать победу впервые с 17 января. 6 сентября Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на финальном этапе Бриллиантовой лиги, в текущем сезоне она выиграла все шесть этапов серии, в которых принимала участие.

Медальный зачет

В медальном зачете чемпионата мира в Дохе лидирует сборная США (4-6-2), на втором месте идет команда Китая (2-2-2), на третьем - Ямайки (2-2-0). На счету российских спортсменов две золотые медали, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе, их награды не учитываются в таблице медалей соревнований.

Чемпионат мира завершится 6 октября.