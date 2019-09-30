Норвежец Вархольм стал чемпионом мира в беге на 400 м с препятствиями

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Норвежец Карстен Вархольм завоевал золотую медаль в беге на 400 метров с препятствиями на чемпионате мира по легкой атлетике.

23-летний спортсмен преодолел дистанцию за 47,44 секунды. Вторым стал американец Рай Бенджамин (47,66), третьим катарец Абдеррахман Самба (48,03). Россияне не выступали в данной дисциплине.

В медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная США, завоевавшая четыре золотые, семь серебряных и одну бронзовую медали. На втором месте располагается команда Китая (2-2-2), на третьем - Ямайки (2-1-0). На счету российских спортсменов на турнире две золотые медали, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Вархольм стал двукратным чемпионом мира, ранее он побеждал на мировом первенстве 2017 года. Также на его счету победа на чемпионате Европы 2018 года.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.