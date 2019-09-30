Кенийка Чепкоеч завоевала золото ЧМ на дистанции 3000 м с препятствиями

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Кенийская спортсменка Беатрис Чепкоеч победила на дистанции 3000 м с препятствиями на чемпионате мира в Дохе.

Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

28-летняя спортсменка завершила дистанцию за 8 минут 57,84 секунды, установив рекорд чемпионатов мира. Серебряную медаль завоевала американка Эмма Коберн (9.02,35), бронза в активе немки Гезы-Фелиситас Краузе (9.03,30). Россиянки Екатерина Ивонина и Анна Тропина не сумели пробиться в финал соревнований.

Чепкоеч принадлежит мировой рекорд на этой дистанции - 8.44,32. Она становилась чемпионкой Африки в стипль-чезе (2018) и бронзовым призером Африканских игр (2015) на дистанции 1500 м.

В медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная США (4-6-2), на втором месте идет команда Китая (2-2-2), на третьем - Ямайки (2-2-0). На счету российских спортсменов две золотые медали, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе, их награды не учитываются в таблице медалей соревнований.

Чемпионат мира завершится 6 октября.