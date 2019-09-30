Кенийка Чепкоеч завоевала золото ЧМ на дистанции 3000 м с препятствиями

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Кенийская спортсменка Беатрис Чепкоеч победила на дистанции 3000 м с препятствиями на чемпионате мира в Дохе.
28-летняя спортсменка завершила дистанцию за 8 минут 57,84 секунды, установив рекорд чемпионатов мира. Серебряную медаль завоевала американка Эмма Коберн (9.02,35), бронза в активе немки Гезы-Фелиситас Краузе (9.03,30). Россиянки Екатерина Ивонина и Анна Тропина не сумели пробиться в финал соревнований.
Чепкоеч принадлежит мировой рекорд на этой дистанции - 8.44,32. Она становилась чемпионкой Африки в стипль-чезе (2018) и бронзовым призером Африканских игр (2015) на дистанции 1500 м.
В медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная США (4-6-2), на втором месте идет команда Китая (2-2-2), на третьем - Ямайки (2-2-0). На счету российских спортсменов две золотые медали, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе, их награды не учитываются в таблице медалей соревнований.
Чемпионат мира завершится 6 октября.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|4
|6
|2
|12
|2
|Китай
|2
|2
|2
|6
|3
|Ямайка
|2
|2
|0
|4
|4
|Кения
|2
|0
|1
|3
|5
|Команда нейтральных атлетов
|2
|0
|0
|2
|6
|Эфиопия
|1
|2
|0
|3
|7
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|7
|Япония
|1
|0
|0
|1
|7
|Швеция
|1
|0
|0
|1
|7
|Уганда
|1
|0
|0
|1