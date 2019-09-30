Тренер Ласицкене: Маша - патриот России, она не собирается менять гражданство

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене является патриотом России и не собирается менять спортивное гражданство, если возникнет опасность недопуска российских спортсменов к участию в международных стартах. Об этом журналистам заявил тренер спортсменки Геннадий Габрилян после ее победы на чемпионате мира в Дохе.

Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Российские спортсмены могут столкнуться с недопуском к Олимпийским играм в случае лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее инициировало рассмотрение этого вопроса по ускоренной процедуре.

"Если не дай бог получится так, что наши спортсмены, которые состоят в пуле тестирования, не смогут сдавать допинг-пробы, то лишатся права соревноваться дальше. По этой причине необходимо будет выбрать такие варианты, чтобы допинг-офицеры получили доступ к спортсменам", - сказал Габрилян.

"Но речь ни в коем случае не идет о смене гражданства, Маша была, есть и будет патриотом своей страны, она надеется, что национальная федерация будет работать правильно, будет на высоте", - добавил он.

Перед стартом чемпионата мира Ласицкене заявила, что уедет тренироваться за границу в случае отстранения РУСАДА. Подобное заявление рядом специалистов было воспринято как желание спортсменки сменить спортивное гражданство.

Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, она побеждала на мировых первенствах также в 2015 и 2017 годах.