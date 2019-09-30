Ласицкене: на чемпионате мира в Дохе одержала самую необычную победу в карьере

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе одержала самую необычную победу в карьере. Об этом она рассказала журналистам по окончании соревнований.

Ласицкене на пути к золоту не допустила ни одной ошибки, взяв с первой попытки высоту 2,04 метра. Второе место заняла 18-летняя украинка Ярослава Магучих, которая с третьей попытки взяла 2,04 метра, а после отказалась от прыжков на 2,06 метра.

"Не вспомню, чтобы так побеждала раньше, - сказала Ласицкене. - Наверное, такое случилось впервые. И это было несколько необычно. Я же уже шла бороться на 2,06, думала, что еще не все закончено, что еще неизвестно, чего ожидать, настраивалась на борьбу. И вдруг мне кричат, что все, меня немного перемкнуло".

При этом россиянка отметила, что Магучих не в первый раз отказывается от борьбы после установления личного рекорда. "Моя подготовка построена именно на том, чтобы прыгать как можно чаще, поэтому я бы в такой ситуации вряд ли отказывалась бы. Но это не мое дело, у них свое видение", - отметила она.

26-летняя Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, ранее она побеждала в 2015 и 2017 годах.