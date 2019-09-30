Ласицкене: с каждым стартом все сложнее выступать в нейтральном статусе

ДОХА, 1 октября. /ТАСС/. Российской прыгунье в высоту Марии Ласицкене с каждым крупным международным легкоатлетическим стартом все сложнее выступать в нейтральном статусе. Об этом она рассказала журналистам после завоевания третьей золотой медали чемпионата мира.

26-летняя Ласицкене на чемпионате мира в Дохе стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, ранее она побеждала в 2015 и 2017 годах. Россияне на турнире по причине дисквалификации национальной федерации выступают в нейтральном статусе. Ласицкене без флага выступает уже около трех лет, в таком статусе она победила и два года назад на чемпионате мира в Лондоне.

"Конечно, это все неприятно, хочется побеждать с флагом, - сказала Ласицкене. - Это уже надоедает, с каждым турниром все сложнее, потому что ты видишь, как поддерживают других девочек: по форме, по флагам можно определить, кто за кого болеет. И это сегодня даже немного действовало на нервы, поэтому я полностью закрывалась и не смотрела на трибуны".

"Сегодня я особенно сильно закрывалась, потому что гул от африканских болельщиков был невероятным во время стайерского забега. Они вели себя словно футбольные фанаты. Да, это круто, это то, что нужно легкой атлетике, но в такой ситуации я даже не слышала своих мыслей", - отметила она.

Ласицкене завоевала вторую медаль российских спортсменов на чемпионате мира. В воскресенье золотую награду выиграла прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.