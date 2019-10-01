Ласицкене - трехкратная чемпионка мира. Россиянка переписала историю прыжков в высоту

Ранее ни одной спортсменке не удавалось трижды подниматься на высшую ступень пьедестала почета на мировых первенствах в этом виде легкой атлетики

ДОХА, 1 октября. /ТАСС/. Россиянка Мария Ласицкене в прыжках в высоту показала невиданный доселе результат, завоевав третье золото чемпионата мира. Чтобы добиться абсолютного величия в легкой атлетике, ей не хватает только олимпийского золота.

На эту тему Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Ради победы на главном старте четырехлетия Ласицкене даже готова уехать тренироваться в другую страну. Одну Олимпиаду она не по своей воле уже пропустила. Пропуск второй будет настоящим ударом по ее спортивной карьере, которую она при этом связывает исключительно с Россией. Превосходство Ласицкене в секторе для прыжков в высоту сейчас настолько велико, что на нарушение собственных же правил пошла даже Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Организация упомянула в своей социальной сети национальной спортсменки, которая на чемпионате мира, как другие россияне, выступает в нейтральном статусе. Без шансов для соперников Победу Ласицкене одержала в понедельник поздно вечером. 26-летняя россиянка на чемпионате мира в Дохе безошибочно брала одну высоту за другой, не оставляя соперницам шансов в борьбе за золото. Второе и третье места по итогам заняли украинка Ярослава Магучих и американка Вашти Каннингем соответственно.

На эту тему Ласицкене призналась, что ей было сложно справляться с мыслями о третьем чемпионстве

Если у представительницы США на высоте 2,04 м совсем ничего не получилось, то 18-летняя украинка с третьей попытки все же перелетела через планку. При этом свой личный рекорд она установила еще на предыдущей отметке - 2,02 м. Казалось, борьба продолжится на 2,06 м, но когда Ласицкене уже собиралась выполнять первую попытку на этой высоте, выяснилось, что Магучих добровольно завершила выступление. Молодая спортсменка, посоветовавшись с тренером, решила, что серебра чемпионата мира будет достаточно. Ведь по использованным попыткам у россиянки было преимущество. В итоге рекордная победа стала для Ласицкене и самой необычной в карьере. "Не вспомню, чтобы так побеждала раньше, наверное, такое случилось впервые, несколько необычно. Я уже шла на 2,06 м, думала, что еще не все закончено и неизвестно, чего ожидать, настраивалась на борьбу. Вдруг мне кричат, что все, меня немного перемкнуло", - сказала россиянка. Ласицкене после этого еще попробовала взять 2,08 метра, чтобы установить рекорд России, но эта высота ей не покорилась. Как не получилось на этот раз и дуэли с Юлией Левченко, которая была единственной, кому удалось превзойти россиянку в сезоне. Произошло это во время матчевой встречи Европы и США, которая состоялась сентябре в Минске. Сейчас украинка заняла только четвертое место.

На эту тему Ласицкене: на чемпионате мира в Дохе одержала самую необычную победу в карьере

Российская спортсменка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, ранее Ласицкене побеждала в 2015 и 2017 годах. По два раза чемпионат мира выигрывали представительница ЮАР Хестри Клоэт (2001, 2003), хорватка Бланка Влашич (2007, 2009) и Стефка Костадинова (1987, 1995) из Болгарии, которой принадлежит мировой рекорд (2,09 м). Без вины виноватая Радость от победы Ласицкене омрачает только то обстоятельство, что одержана она была в нейтральном статусе. Происходит это на втором чемпионате мира подряд. Под российским флагом спортсменка побеждала только в 2015 году в Пекине.

"Конечно, это все неприятно, хочется побеждать с флагом. Уже надоедает, с каждым турниром все сложнее, потому что ты видишь, как поддерживают других девочек: по форме, по флагам можно определить, кто за кого болеет. Это сегодня даже немного действовало на нервы, поэтому я полностью закрывалась и не смотрела на трибуны", - сказала Ласицкене. Теперь главной целью россиянки является золото Олимпиады в Токио, которое будет разыгрываться в августе следующего года. Она постарается сделать все, чтобы не повторить историю трехлетней давности, когда ей было отказано в допуске к Играм. Тогда зеленый свет дали только одной российское легкоатлетке - прыгунье в длину Дарье Клишиной. Произошло это по той причине, что допинг-контроль несколько лет она проходила за пределами России, так как жила и тренировалась в США. Желание Ласицкене в случае неблагоприятного развития ситуации уехать тренироваться за рубеж - попытка не потерять возможность получить доступ на Олимпиаду. Ей надо будет иметь возможность проходить тестирование у антидопингового агентства, соответствующего международному кодексу . Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) такого соответствия может лишиться, как это произошло в ноябре 2015 года. Главная причина - возможные манипуляции с данными из московской лаборатории, которые были переданы российской стороной Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в январе. Сохранение идентичности базы было одним из важных условий восстановления РУСАДА, поэтому его нарушение может повлечь серьезные санкции. WADA уже инициировало рассмотрение вопроса лишения РУСАДА соответствия по ускоренной процедуре. Не допустить преступления Тренер спортсменки Геннадий Габрилян после ее победы предельно ясно высказался на эту тему. "Если не дай бог получится так, что наши спортсмены, которые состоят в пуле тестирования, не смогут сдавать допинг-пробы, то лишатся права соревноваться дальше. По этой причине необходимо будет выбрать такие варианты, чтобы допинг-офицеры получили доступ к спортсменам", - сказал Габрилян.

На эту тему Шляхтин: Ласицкене творила историю в прыжковом секторе на чемпионате мира