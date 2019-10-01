Клуб НБА "Хьюстон" победил "Шанхай Шаркс" в товарищеском матче с разницей в 69 очков

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" в рамках предсезонной подготовки провел матч против китайской команды "Шанхай Шаркс". Встреча, состоявшаяся на домашней площадке "Хьюстона", завершилась со счетом 140:71.

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал литовский центровой "Шанхай Шаркс" Донатас Мотеюнас, который набрал 27 очков. Также он записал себе в актив 11 подборов, три передачи и три перехвата. У "Хьюстона" трипл-дабл оформил защитник Джеймс Харден - 10 очков, 12 подборов и 17 передач. Для этого ему понадобилась 21 минута игрового времени.

Участие во встрече не принимал звездный новичок "Хьюстона" Расселл Уэстбрук, который в межсезонье перебрался в команду из "Оклахомы". Клуб проявляет осторожность, так как разыгрывающий весной перенес операцию на колене и только недавно получил разрешение врачей на полноценные тренировки.

Следующий матч в рамках предсезонного турнира "Хьюстон" проведет 4 октября против "Лос-Анджелес Клипперс". Регулярный чемпионат НБА стартует в ночь на 23 октября.