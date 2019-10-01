Власти Санкт-Петербурга предложили УЕФА семь тренировочных площадок для финала ЛЧ

В Любляне 24 сентября на заседании исполкома УЕФА были определены места проведения финальных матчей Лиги чемпионов с 2021 по 2023 год. В 2021 году финал пройдет в Санкт-Петербурге, игра состоится на стадионе "Газпром Арена" на Крестовском острове.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга предложили Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на выбор семь тренировочных площадок для команд, которые сыграют в финале Лиги чемпионов, намеченном на 2021 году. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор города Владимир Кириллов.

"К чемпионату мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге было подготовлено семь тренировочных площадок международного уровня с футбольными полями и необходимой инфраструктурой для проведения тренировок команд. Все площадки были предложены в составе заявочной документации, в ближайшее время УЕФА определится с выбором конкретного объекта", - сказал Кириллов.

Он также добавил, что опыт уже проведенных крупных мировых турниров в Санкт-Петербурге показывает, что, помимо основного стадиона и тренировочных площадок, необходимо также задействовать другие объекты инфраструктуры. "Будут задействована городская транспортная система, медиа-ресурсы, объекты здравоохранения, средства размещения для проживания команд, системы навигации и другая городская инфраструктура", - отметил собеседник агентства.

Во время чемпионата мира в Санкт-Петербурге базировались команды Коста-Рики (тренировочная площадка в Павловске), Англии (в Зеленогорске), Южной Кореи (в Ломоносове), а также сборная Саудовской Аравии (площадка футбольного клуба "Зенит" в Удельном парке). Часть этих же площадок будет задействована для матчей чемпионата Европы, которые пройдут в городе в 2020 году.

Ранее вице-губернатор также сообщал ТАСС, что Фестиваль чемпионов перед финальным матчем власти города планируют провести на Конюшенной площади. Там же во время чемпионата мира находилась фан-зона. Кроме того, по словам Кириллова, для держателей билетов на финал проезд в общественном транспорте в день игры сделают бесплатным, а также в городе запустят специальные шаттлы для болельщиков.